У понеділок, 7 серпня, УЄФА провів жеребкування плей-офф відбору Ліги Європи 2023/24. Результати читайте в цій новині на "Футбол 24".

Жеребкування останнього раунду кваліфікації Ліги Європи 2023/24 стартувало 7 серпня о 14:00 за київським часом. На цій стадії відбору зіграють 20 клубів – 7 володарів прямих путівок, 6 команд, що вилетіли з третього раунду ЛЧ на Шляху чемпіонів, 5 команд, які перемогли у третьому раунді Ліги Європи на Шляху чемпіонів, та 2 команди, які перемогли у третьому раунді Ліги Європи на Основному шляху.

Жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів – Кочергін уникнув найбільшої загрози і велика битва на горизонті

Україну на цій стадії турніру гарантовано представить луганська Зоря. СК Дніпро-1 зіграє у плей-офф кваліфікації Ліги Європи, якщо пройде празьку Славію у третьому раунді. Цікаво, що жереб міг звести обидві команди УПЛ (зрештою, так і сталося), а от Зоря гарантовано уникала пари Шериф – БАТЕ, адже УЄФА розводить українські та білоруські клуби.

Також за вихід у групу Ліги Європи можуть поборотися кілька українців, які виступають за кордоном. Своїх можливих опонентів дізналися, зокрема, Максим Коваль (Шериф), Владислав Кочергін (Ракув), Богдан Михайліченко (Динамо Загреб) та Ігор Пластун (Лудогорець).

Результати жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2023/24

Переможець матчу Славія Прага/СК Дніпро-1 – Зоря

Переможець матчу Олімпіакос/Генк – Чукарічкі

Уніон Сент-Жилуаз – Лугано

﻿Переможець матчу Астана/Лудогорець – Аякс

Переможець матчу Жальгіріс/Гекен – Абердін

ЛАСК – переможець матчу Зрінські/Брейдаблік

Переможений у матчі Клаксвік / Мольде – переможець матчу Шериф/БАТЕ

Переможений у матчі Олімпія Любляна/Галатасарай – переможець матчу Карабах/ГІК Хельсінкі

Переможений у матчі Слован Братислава/Маккабі Хайфа – переможений у матчі Ракув/Аріс Лімасол

Переможений у матчі АЕК Афіни /Динамо Загреб – переможений у матчі Копенгаген/Спарта Прага.

Матчі раунду плей-офф кваліфікації заплановані на 24 і 31 серпня. Переможці двоматчевого протистояння вийдуть у груповий турнір ЛЄ. Команди, шо програють, опустяться у групу Ліги конференцій. Жеребкування групового турніру ЛЄ та ЛК відбудеться 1 вересня.