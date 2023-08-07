Жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів: Кочергін уникнув зустрічі з Ікарді – велика битва на горизонті
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування вирішального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24.
У плей-офф кваліфікації змагатимуться 12 команд, які рухаються Шляхом чемпіонів (8) та Шляхом представників ліг (4). Усі вони були розділені порівну на сіяних і несіяних відповідно до клубного рейтингу УЄФА.
Результати жеребкування:
Шлях чемпіонів
Слован Братислава / Маккабі Хайфа – Янг Бойз
Антверпен – АЕК / Динамо Загреб
Ракув / Аріс Лімасол – Копенгаген / Спарта
Клаксвік / Мольде – Олімпія / Галатасарай
Шлях представників ліг
Рейнджерс / Серветт – ПСВ / Штурм
Брага / Бачка-Топола – Панатінаїкос / Марсель
Матчі цієї стадії відбудуться 22/23 та 29/30 серпня. Україна вже втратила свого єдиного представника у кваліфікації. СК Дніпро-1, який не зумів пройти грецький Панатінаїкос, продовжить боротьбу у третьому відбірковому раунді ЛЄ. Команда Кучера зіграє зі Славією. Чинний чемпіон України – Шахтар – здобув пряму путівку до групи ЛЧ.
Зазначимо, що Ракув нашого Владислава Кочергіна уникнув можливої зустрічі з Галатасараєм. Ікарді та Ко у разі перемоги над Олімпією зіграють з переможцем пари Клаксвік – Мольде. Хороший жереб для зіркової команди з трансферною вартістю у 230 млн євро. Натомість Шлях представників ліг може подарувати справжній трилер. Недавній фіналіст ЛЄ Рейнджерс ризикує потрапити на міцний ПСВ.