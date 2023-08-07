У плей-офф кваліфікації змагатимуться 12 команд, які рухаються Шляхом чемпіонів (8) та Шляхом представників ліг (4). Усі вони були розділені порівну на сіяних і несіяних відповідно до клубного рейтингу УЄФА.

Результати жеребкування:

Шлях чемпіонів

Слован Братислава / Маккабі Хайфа – Янг Бойз

Антверпен – АЕК / Динамо Загреб

Ракув / Аріс Лімасол – Копенгаген / Спарта

Клаксвік / Мольде – Олімпія / Галатасарай

Шлях представників ліг

Рейнджерс / Серветт – ПСВ / Штурм

Брага / Бачка-Топола – Панатінаїкос / Марсель

Матчі цієї стадії відбудуться 22/23 та 29/30 серпня. Україна вже втратила свого єдиного представника у кваліфікації. СК Дніпро-1, який не зумів пройти грецький Панатінаїкос, продовжить боротьбу у третьому відбірковому раунді ЛЄ. Команда Кучера зіграє зі Славією. Чинний чемпіон України – Шахтар – здобув пряму путівку до групи ЛЧ.

Зазначимо, що Ракув нашого Владислава Кочергіна уникнув можливої зустрічі з Галатасараєм. Ікарді та Ко у разі перемоги над Олімпією зіграють з переможцем пари Клаксвік – Мольде. Хороший жереб для зіркової команди з трансферною вартістю у 230 млн євро. Натомість Шлях представників ліг може подарувати справжній трилер. Недавній фіналіст ЛЄ Рейнджерс ризикує потрапити на міцний ПСВ.