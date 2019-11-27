Результати опитування Golden Boy-2019: Лунін отримав 11 голосів

Воротар збірної України Андрій Лунін потрапив до списку номінантів на нагороду Golden Boy, яка щороку вручається найкращому молодому футболісту Європи.

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін, який в поточному сезоні на правах оренди захищає кольори Вальядоліда, отримав 11 голосів, інформує Squawka. Українець зайняв 15 місце в опитуванні.

Феліш став володарем нагороди Golden Boy-2019

Нагадаємо, що власником престижної нагороди став нападник Атлетіко та збірної Португалії Жоау Феліш. 20-річний футболіст випередив Джейдона Санчо з дортмундської Борусії та Кая Хаверца з Байєра.

До слова, в минулому році нагороду здобув захисник збірної Нідерландів Матейс Де Лігт.

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