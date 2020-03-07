Десна перемогла Зорю у битві за медалі – Монзуль показала дві суперечливі червоні картки після втручання VAR

Десна перемогла Зорю (1:0) у багатому на події поєдинку 22-го туру УПЛ. Катерина Монзуль після перегляду відеоповторів вилучила двох гравців ще до перерви. Звіт про матч читайте на "Футбол 24.

Поєдинок Десна – Зоря стартував о 14:00. Матч справедливо вважався одним із центральних у 22-му турі, адже команда Віктора Скрипника, випереджаючи Динамо, посідала друге місце в УПЛ, а чернігівці розмістилися на 4-й позиції. Перемога дозволяла Зорі завершити перший етап чемпіонату в зоні Ліги чемпіонів.

Динамо поза зоною ЛЧ, Шахтар вирішить долю місця у верхній шістці: всі розклади перед останнім туром першого етапу УПЛ

Вже у дебюті гри отримав пошкодження півзахисник Зорі Ловро Цвєк. Хорват після жорсткого єдиноборства з Мостовим залишився лежати на газоні, але заміна не знадобилася – новачок луганців продовжив гру. Він же на 6-й хвилині завдав першого удару в матчі – повз ворота. Лєднєв заробив небезпечний штрафний і сам же його виконав, проте буквально трішки не влучив у верхній кут. Активніше грали гості у перші хвилини, тоді як Десна практично повним складом окопалася у власному штрафному.

На 19-й хвилині Катерина Монзуль скористалася відеоповтором через можливий фол Гуцуляка проти Юрченка. Екс-карпатівець вибивав м'яч і за інерцією в'їхав у ногу опонента. Вердикт – червона картка для гравця Десни. Лєднєв з перспективного штрафного пробив неточно. За декілька хвилин Юрченко отримав по ногах від Будківського і вже не зумів продовжити гру – замість нього вийшов Луньов.

Нарешті свій момент створили і господарі. Калітвінцев прорвався флангом та віддав у центр штрафного, звідки Філіппов у дотик замикав. Махарадзе здійснив класний сейв, але удар у форварда міг би бути і кращим. Подача з кутового завершилася неточним ударом головою.

Другий момент Десни завершився голом. На 37-й хвилині Будківський ефектно скинув п'ятою на Філіппова, той на швидкості втік від Іванісені та Чеберка і пробив поміж ніг Махарадзе! 1:0 – можливо, десь не зовсім логічно, але команда Рябоконя все ж вийшла вперед.

Зоря мала шанс відігратися на останніх секундах тайму. Лєднєв після швидкого прориву віддав на Кабаєва, а той пробив невлучно. За кілька секунд до того Луньов в'їхав у ноги Мостовому – Монзуль кілька хвилин дивилася повтор, після чого показала червону гравцю Зорі, вирівнявши склади. Зрештою, 1:0 – підсумок першої половини за голами і 1:1 – за вилученнями. До слова, Монзуль після перегляду відеоповторів вже вилучила 4-х гравців у двох матчах. Буяльський та Польовий отримали червоні у матчі СК Дніпро-1 – Динамо, а до них долучилися Гуцуляк та Луньов.

В дебюті другої 45-хвилинки класний момент був у Цвєка. Паст врятував Десну після удару хорвата з льоту. Лєднєв потужно пробив у нижній кут метрів з 25-ти – знову Паст! Десна відповіла лише в середині тайму. Калітвінцев подав кутовий, Філіппов виграв позицію та потужно пробив головою – Махарадзе був на місці. У наступному епізоді Калітвінцев виграв боротьбу у Цвєка та пробив з меж штрафного, проте голкіпер знову врятував команду Скрипника.

Кочергін обіграв суперника і завдав удару з лінії штрафного – Паст спіймав м'яч, який летів у нижній кут. Неймовірний шанс втратив Картушов, який не влучив у ворота, пробивши у падінні після прострілу Філіппова. Тут же Лєднєв дальнім пострілом перевірив на міцність поперечину воріт! На останніх секундах в атаку пішов навіть Махарадзе, але рахунок на табло більше не змінився.

У підсумку 1:0 – Десна здобула важливу перемогу над конкурентом у боротьбі за медалі УПЛ. Команда Рябоконя зрівнялася за очками з Динамо (по 42) та вийшла на 3 місце завдяки додатковим показникам, але кияни свій матч проти Олександрії розпочнуть о 17:00. У Зорі залишилося 43 пункти.