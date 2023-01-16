Чергове Ель Класіко в рамках Суперкубка Іспанії звично не обійшлося без брудних провокацій.

Півзахисник Реала Дані Себальйос вийшов на 65-й хвилині за рахунку 0:2, але замість допомоги своїй команді почав провокувати суперників.

Реал – Барселона – 1:3 – відео голів та огляд матчу

В одному з епізодів резервіст "вершкових" нахабно потягнув за волосся Гаві. 18-річний хавбек Барселони хотів було помститися, але старші партнери відтягнули його вбік. Суддя Рікардо Бенгоечеа підкликав обох на виховну бесіду, але не дав навіть жовтої картки, хоча провокація Себальйоса явно тягнула на таку санкцію.

Expulsión perdonada a Ceballos por agarrar y tirar del pelo a Gavi, a Ferran Torres lo expulsaron ante el Atleti por tirar del pelo a Savic y sancionaron con 2 partidos, los jugadores del Real Madrid juegan con un reglamento a la carta. Impunidad pic.twitter.com/cuiJLLkbuW — Zona Blaugrana (@Zona_Blaugrana) January 16, 2023

Суто футбольне протистояння завершилось на користь Гаві. Юний півзахисник оформив гол+пас, а Барса здобула Суперкубок Іспанії, обігравши Реал.

Барселона взяла первый трофей под руководством Хави, эффектно разбив Реал в финале Суперкубка – Гави создал три гола