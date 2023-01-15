Каталонська команда здолала Реал у матчі за Суперкубок Іспанії з рахунком 3:1. Дивіться відеоогляд поєдинку на "Футбол 24".

Перед очною зустріччю Реал поступався Барселоні за кількістю виграних Суперкубків – 12 проти 13. У Саудівській Аравії "вершкові" мали нагоду наздогнати каталонців, але не скористалися цією можливістю. Хаві Ернандес зробив усе, щоб завоювати свій перший трофей у статусі головного тренера.

Барселона взяла перший трофей під керівництвом Хаві, ефектно розбивши Реал у фіналі Суперкубка – Гаві створив три голи

До 70-ї хвилини Барселона вела з рахунком 3:0: відзначилися Гаві, Лєвандовскі та Педрі. Причому Лєвандовскі та Гаві асистували один одному! І лише на третій компенсованій до другого тайму хвилині Каріму Бензема вдалося забити гол престижу.

Барса забила Реалу три (і більше) м'ячі 57-й раз в історії протистояння цих клубів. Жодна інша команда не може похвалитися таким досягненням. У Атлетика з Більбао 38 таких матчів...