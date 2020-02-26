Рейнджерс першим у сезоні кваліфікувався в 1/8 фіналу Ліги Європи, перегравши Брагу на виїзді

Рейнджерс в рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи здобув мінімальну перемогу над Брагою на виїзді, прорвавшись у наступний раунд турніру.

Рейнджерс у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи здобув драматичну домашню перемогу над Брагою, забивши три голи за тайм після двох пропущених. У Португалії шотландці мали зберегти нульовий рахунок і по можливості спробувати відзначитись гостьовим м'ячем – господарям же було достатньо мінімальної звитяги для проходу в наступний раунд.

Неймовірний камбек підопічних Джеррарда у відеоогляді матчу Рейнджерс – Брага – 3:2

Перший тайм пройшов за переваги Браги. Португальці активно лізли уперед, двічі наблизившись до взяття воріт – на 26-й удар Паулінью головою був взятий Макгрегором, а постріл Секейри на 30-й пролетів поруч з лівою стійкою. Рейнджерс активізувався лише під саму перерву: так, на 38-й хвилині у штрафному господарів падав Кент, а на 44-й Рауль Сілва там же підіграв собі рукою – в першому випадку пенальті не дали, але після гандболу таки призначили. Виконувати 11-метровий взявся Яніс Хаджі, пробивши у лівий кут – Матуес парирував!

На старті другого тайму Брага захопила повний контроль над м'ячем, однак конкретних моментів біля воріт Макгрегора створити не вдавалося. При цьому португальці пропускали контратаки – і якщо на 55-й хвилині Кент з пасу Камбері вистрілив над воротами, то на 60-й він вже святкував гол, вирвавшись віч-на-віч з Матеусом і завдавши удару в правий нижній. 0:1!

Брага намагалася врятуватися, хоча для проходу в наступний раунд потрібно було вже два голи. Перший господарі могли забити на 64-й хвилині після прориву Трінкау з дальнім ударом (повз дальню стійку) та на 71-й після замикання Паулінью головою з кількох метрів (повз ближню). Рейнджерс відповів голом Камбері на 77-й хвилині, шокувавши трибуни, але взяття воріт практично одразу й скасували – офсайд. Після цього Брага пішла на фінальний штурм, але всі закидання у карний майданчик шотландців виявились марними.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Рейнджерс. Таким чином, команда Стівена Джеррарда першою серед усіх клубів у сезоні кваліфікувалася в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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