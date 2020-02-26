Рейнджерс первым в сезоне квалифицировался в 1/8 финала Лиги Европы, переиграв Брагу на выезде

Рейнджерс в рамках матча 1/16 финала Лиги Европы одержал минимальную победу над Брагой на выезде, прорвавшись в следующий раунд турнира.

Рейнджерс в первом матче 1/16 финала Лиги Европы получил драматичную домашнюю победу над Брагой, забив три гола за тайм после двух пропущенных. В Португалии шотландцы должны были сохранить нулевой счёт и по возможности попробовать отличиться гостевым мячом – хозяевам же было достаточно минимальной победы для прохода в следующий раунд.

Невероятный камбэк подопечных Джеррарда в видеообзоре матча Рейнджерс – Брага – 3:2

Первый тайм прошел с преимуществом Браги. Португальцы активно лезли вперёд, дважды приблизившись ко взятию ворот гостей – на 26-й удар Паулинью головой был взят МакГрегором, а выстрел Секейры на 30-й пролетел рядом с левой штангой. Рейнджерс активизировался лишь под перерыв: так, на 38-й минуте в штрафной хозяев падал Кент, а на 44-й Рауль Силва там же подыграл себе рукой – в первом случае пенальти не дали, но после гандбола таки назначили. Исполнять 11-метровый взялся Янис Хаджи, пробив в левый угол – Матуес парировал!

На старте второго тайма Брага захватила полный контроль над мячом, однако конкретных моментов у ворот Макгрегора создать никак не удавалось. При этом португальцы пропускали контратаки – и если на 55-й минуте Кент с паса Камбери выстрелил над воротами, то на 60-й он уже праздновал гол, вырвавшись один-на-один с Матеусом и нанеся удар в правый нижний. 0:1!

Брага пыталась спастись, хотя для прохода в следующий раунд нужно было уже два гола. Первый хозяева могли забить на 64-й минуте после прорыва Тринкау с дальним ударом (мимо дальней штанги) и на 71-й после замыкания Паулинью головой с нескольких метров (мимо ближней). Рейнджерс ответил голом Камбери на 77-й минуте, шокировав трибуны, но взятие ворот практически сразу и отменили – офсайд. После этого Брага пошла на финальный штурм, но все забросы в штрафную шотландцев оказались напрасными.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Рейнджерс. Таким образом, команда Стивена Джеррарда первой среди всех клубов в сезоне квалифицировалась в 1/8 финала Лиги Европы.

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