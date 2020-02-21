toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ШАХТАР - БЕНФІКА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Неймовірний камбек підопічних Джеррарда у відеоогляді матчу Рейнджерс – Брага – 3:2

13:23 848 Читать на русском
Неймовірний камбек підопічних Джеррарда у відеоогляді матчу Рейнджерс – Брага – 3:2
Рейнджерс – Брага – 3:2 / Твіттер ФК Брага

У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи Брага на виїзді поступилась Рейнджерс. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

67’ Яніс Хаджі
76’ Джо Арібо
82’ Яніс Хаджі
 
Франсержиу 11’
Абель Руїс 60’
11’ Франсержиу
60’ Абель Руїс
67’ Яніс Хаджі
76’ Джо Арібо
82’ Яніс Хаджі

Рейнджерс мало не осоромився на власному полі. Поступаючись на 60 хвилині з рахунком 2:0, підопічні Стівена Джеррарда спромоглись на неймовірний камбек.

Ліга Європи: УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця тижня

Дубль румунського півзахисника Яніса Хаджі та результативний постріл нігерійця Джо Арібо реабілітували "джерс" в очах власних уболівальників.

Вже менше ніж за тиждень ця пара першою серед всіх представників турніру визначить учасника 1/8 фіналу Ліги Європи – матч-відповідь відбудеться 26 лютого о 19:00 на Естадіо Акса.

Вулверхемптон знищив Еспаньйол, Арсенал дотиснув Олімпіакос, Джеррард здійснив вражаючий камбек

blog_ava
Шевченко оцінив гру Шахтаря проти Бенфіки і анонсував появу нових імен у збірній України
00:47
5815
Теги
Ліга Європи Рейнджерс - Брага Рейнджерс Рейнджерс Брага Брага Стівен Джеррард Стівен Джеррард
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
48
хв
Ніцца
20:00
Брест
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук