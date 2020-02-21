Неймовірний камбек підопічних Джеррарда у відеоогляді матчу Рейнджерс – Брага – 3:2

У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи Брага на виїзді поступилась Рейнджерс. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Рейнджерс мало не осоромився на власному полі. Поступаючись на 60 хвилині з рахунком 2:0, підопічні Стівена Джеррарда спромоглись на неймовірний камбек.

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Дубль румунського півзахисника Яніса Хаджі та результативний постріл нігерійця Джо Арібо реабілітували "джерс" в очах власних уболівальників.

Вже менше ніж за тиждень ця пара першою серед всіх представників турніру визначить учасника 1/8 фіналу Ліги Європи – матч-відповідь відбудеться 26 лютого о 19:00 на Естадіо Акса.

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