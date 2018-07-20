Рева: Ще у 2014 році в дипломі зробив прогноз, що Арсенал повернеться в УПЛ в 2018

Екс-воротар збірної України Віталій Рева згадав про період своєї кар'єру у складі київських "гармашів".

"Розумієте у Арсенала були різні періоди, і легкі, і складні. Я їх всі пам'ятаю, але з плином часу все ж складно все розкласти по поличках, тому що багато років минуло. Найскладнішим був період в 2011-му році, коли я отримав травму і форсував своє повернення, що потім зіграло ключову роль в тому, що я зіграв мало матчів і керівництво не продовжило зі мною контракт, хоча я був капітаном і провідним гравцем команди.

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Мені вдалось повернутися після Оболоні та Кривбасу в 2013-му році, коли Арсенал вже очолював Юрій Бакалов. Був з командою до останніх днів, поки її не розформували. За всі роки я б сказав, що одним з найкращих був сезон 2007/08. Тоді виступали Юрій Беньо, Сергій Закарлюка, Євген Селезньов та інші сильні гравці. В основному в Арсеналі я грав під керівництвом Олександра Заварова. Він не заганяв команду в суворі тактичні схеми, більше дозволяв грати індивідуально та тренування були цікавими.

Звичайно запам'яталися київські дербі. У 2007-му була цікава гра, яку нам вдалося з Динамо завершити внічию – 2:2. Скажу, що в таких матчах завжди було приємно грати і перевірити свої сили і можливості з сильним суперником.

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До речі, уболівальникам клубу буде цікаво дізнатися, що коли я вчився в інституті Йохана Кройфа, то я захищав диплом саме по Арсеналу. У цій роботі за моїми розрахунками Арсенал повинен був в 2018 році повернутися в Прем'єр-лігу. Це я писав у 2014 році, і я радий, що знайшлися люди, які без допомоги моїх конспектів, змогли це зробити і команда знову гратиме в Прем'єр-лізі", – розповів Рева прес-службі "пушкарів".