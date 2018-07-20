Рева: Еще в 2014 году в дипломе сделал прогноз, что Арсенал вернется в УПЛ в 2018

Экс-вратарь сборной Украины Виталий Рева вспомнил о периоде своей карьере в составе киевских "пушкарей".

"Понимаете у Арсенала были разные периоды, и легкие, и сложные. Я их все помню, но с течением времени все же сложно все разложить по полочкам, потому что много лет прошло. Самым сложным был период в 2011 году, когда я получил травму и форсировал свое возвращение, что потом сыграло ключевую роль в том, что я сыграл мало матчей и руководство не продлило со мной контракт, хотя я был капитаном и ведущим игроком команды.

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Мне удалось вернуться после Оболони и Кривбасса в 2013-м году, когда Арсенал уже возглавлял Юрий Бакалов. Был с командой в последних дней, пока ее не расформировали. За все годы я бы сказал, что одним из лучших был сезон 2007/08. Тогда выступали Юрий Бене, Сергей Закарлюка, Евгений Селезнев и другие сильные игроки. В основном в Арсенале я играл под руководством Александра Заварова. Он не загонял команду в суровые тактические схемы, больше позволял играть индивидуально и тренировки были интересными.

Конечно запомнились киевские дерби. В 2007-м была интересная игра, которую нам удалось с Динамо завершить вничью – 2:2. Скажу, что в таких матчах всегда было приятно играть и проверить свои силы и возможности с сильным соперником.

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Кстати, болельщикам клуба будет интересно узнать, что когда я учился в институте Йохана Кройфа, то я защищал диплом именно по Арсенала. В этой работе по моим расчетам Арсенал должен был в 2018 году вернуться в Премьер-лигу. Это я писал в 2014 году, и я рад, что нашлись люди, которые без помощи моих конспектов, смогли это сделать и команда снова будет играть в Премьер-лиге", – рассказал Рева пресс-службе "пушкарей ".