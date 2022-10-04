"За два роки в Динамо я багато чого навчився. Було складно та холодно, але я адаптувався. Адже у Франції матчі могли перенести через сніг, а в Україні ми грали. Мені дуже допомогли франкомовні гравці. Досі підтримую зв'язок із Юссуфом, Діакате, Ель Каддурі. Іноді спілкуємося з Ярмоленком. Я провів в Україні два чудові роки, ставав найкращим бомбардиром клубу. Це було чудово, я відкрив для себе Лігу чемпіонів.

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Зараз у Києві складна ситуація, це жахливо. Боляче спостерігати за тим, що відбувається. Коли я бачу кадри по телевізору – у мене болить серце.

Теперiшнiй Ренн відрізняється від того, в якому я грав. У цій команді багато молодих гравців, спортивний директор Флоран Моріс робить чудову роботу. Думаю, вони можуть фінішувати у топ-5 чемпіонату Франції. Вважаю, що Ренн буде фаворитом у матчі з Динамо. Він грає вдома, гадаю, він переможе", – сказав Бангура у коментарі SRO.

Нагадаємо, Ісмаель виступав за Динамо з 2007 по 2009 роки, після чого перебрався в Ренн, в якому провів один сезон.

До слова, поєдинок між Ренном і Динамо відбудеться у четвер, 6 жовтня. Початок зустрічі о 22:00. Після 2-х турів французи з 4-ма очками йдуть другими у турнірній таблиці групи В, поступаючись Фенербахче гіршою різницею забитих і пропущених голів. Кияни без очок – останні.

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