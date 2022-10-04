"За два года в Динамо я многому научился. Было сложно и холодно, но я адаптировался. Ведь во Франции матчи могли перенести из-за снега, а в Украине мы играли. Мне очень помогли франкоязычные игроки. До сих пор поддерживаю связь с Юссуфом, Диакате, Эль Каддури. Иногда общаемся с Ярмоленко. Я провел в Украине два замечательных года, становился лучшим бомбардиром клуба. Это было прекрасно, я открыл для себя Лигу чемпионов.

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Сейчас в Киеве сложная ситуация, это ужасно. Больно наблюдать за происходящим. Когда я вижу кадры по телевизору – у меня болит сердце.

Нынешний Ренн отличается от того, в котором я играл. В этой команде много молодых игроков, спортивный директор Флоран Морис делает отличную работу. Полагаю, они могут финишировать в топ-5 чемпионата Франции. Полагаю, что Ренн будет фаворитом в матче с Динамо. Он играет дома, я думаю, он победит", – сказал Бангура в комментарии SRO.

Напомним, Исмаэль выступал за Динамо с 2007 по 2009 годы, после чего перебрался в Ренн, в котором провел один сезон.

К слову, поединок между Ренном и Динамо состоится в четверг, 6 октября. Начало встречи в 22:00. После 2-х туров французы с 4-мя очками идут вторыми в турнирной таблице группы В, уступая Фенербахче худшей разницей забитых и пропущенных голов. Киевляне без очков – последние.

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