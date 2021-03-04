Колишній наставник Ліона Бруно Женезіо повернувся до Європи після вояжу в Китай.

Наставник підписав контракт із Ренном до 2023 року після перерви у тренерській роботі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Відзначимо, що попереднім місцем роботи французького фахівця був китайський Сінобо Гуан. Також він очолював Ліон з 2015 по 2019 роки та виводив "ткачів" до півфіналу Ліги Європи.

До слова, Ренн розташувався на 10 місці у чемпіонаті Франції після 27 турів, набравши 38 очок.

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