Бывший наставник Лиона Бруно Женезио вернулся в Европу после вояжа в Китай.

Наставник подписал контракт с Ренном до 2023 года после перерыва в тренерской работе, сообщает официальный сайт клуба.

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Отметим, что предыдущим местом работы французского специалиста был китайский Синобу Гуан. Также он возглавлял Лион с 2015 по 2019 годы и выводил "ткачей" в полуфинал Лиги Европы.

К слову, Ренн расположился на 10 месте в чемпионате Франции после 27 туров, набрав 38 очков.

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