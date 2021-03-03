Марсель призначив Сампаолі головним тренером та змінив президента

Ренн не зміг впоратись з натиском Ліона і поступився "ткачам". Єдиний гол господарів забив Ауар та дозволив Ліону тимчасово очолити турнірну таблицю, поки матчі Лілля та ПСЖ ще не завершились.

Діжон зазнав чергової поразки та залишився на дні таблиці, відстаючи від рятівної 17-й сходинки на 12 очок. Сент-Етьєн у рідних стінах поступився Лансу.

В інших поєдинках Анже на виїзді здолав Метц, а Ніцці вдалось переграти Нім.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ