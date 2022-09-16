Ренн втратив перемогу над Фенербахче у другому турі групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Французи доволі легко двічі забили по перерві і мали ще не один стовідсотковий шанс, проте реалізація підвела. Кахведжі кількома хвилинами пізніше скоротив відставання шедевральним пострілом.

Фенербахче у доданий час врятував нічию з Ренном – пенальті від білоруса подарував Динамо примарні шанси

Траоре отримав пряму червону за удар ліктем і залишив Ренн у меншості. У доданий арбітром час турки скористались чисельною більшістю, реалізувавши зароблений пенальті. Фінальні 2:2 на табло дозволили Ренну і Фенербахче набрати по 4 залікові бали. Далі розташувались АЕК Ларнака (3 очки) та Динамо з нулем.