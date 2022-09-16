Ренн упустил победу над Фенербахче во втором туре группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Французы довольно легко дважды забили после перерыва и имели еще не один стопроцентный шанс, однако реализация подвела. Кахведжи несколькими минутами позже сократил отставание шедевральным выстрелом.

Фенербахче в добавленное время спас ничью с Ренном – пенальти от белоруса подарил Динамо призрачные шансы