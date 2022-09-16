Ренн – Фенербахче – 2:2 – видео голов и обзор матча соперников Динамо
Ренн упустил победу над Фенербахче во втором туре группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Французы довольно легко дважды забили после перерыва и имели еще не один стопроцентный шанс, однако реализация подвела. Кахведжи несколькими минутами позже сократил отставание шедевральным выстрелом.
Фенербахче в добавленное время спас ничью с Ренном – пенальти от белоруса подарил Динамо призрачные шансы
Траоре получил прямую красную за удар локтем и оставил Ренна в меньшинстве. В добавленное арбитром время турки воспользовались многочисленным большинством, реализовав заработанный пенальти. Финальные 2:2 на табло позволили Ренну и Фенербахче набрать по 4 зачетных балла. Далее расположились АЕК Ларнака (3 очка) и Динамо с нулем.