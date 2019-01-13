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Ремзі сьогодні пройде медогляд у Ювентусі

11:56 219 Читать на русском
Ремзі сьогодні пройде медогляд у Ювентусі
Аарон Ремзі / фото: ФК Арсенал

Півзахисник Арсенала Аарон Ремзі близький до завершення свого переходу в Ювентус. Сьогодні валлієць пройде медичне обстеження.

Ювентус близький до завершення трансферу хавбека Арсенала Аарона Ремзі. Планується, що вже сьогодні 28-річний валлієць пройде медобстеження в Лондоні, де перебувають представники італійського клубу, повідомляє Football Italia з посиланням на Corriere dello Sport.

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Це лише перша частина медичних тестів, друга пройде дещо пізніше вже у Турині. Подібну практику Ювентус застосовував при підписанні Самі Хедіри та Емре Джана, які теж дістались "б'янконері" на правах вільних агентів.

Нагадаємо, влітку у Ремзі завершується контракт з Арсеналом, кольори якого хавбек захищає з 2008 року. Повідомлялось, що півзахисник підпише контракт з Ювентусом на 5 років, а його зарплатня складе близько 8 млн євро за сезон з урахуванням бонусів.

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