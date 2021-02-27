Ворскла перемогла Олександрію у 16 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Полтавці курйозно вийшли вперед на 39 хвилині. Бондаренко послизнувся і влаштував косплей на культове падіння Джеррарда з 2014 року – Кулач подарунком скористався.

Ворскла впевнено перемогла Олександрію й перервала 5-матчеву безвиграшну серію – Тілль забив дебютний гол в УПЛ

Олександрія зусиллями Бабогла відігралася по перерві, проте втримати бодай очко не змогла. Люксембуржець Тілль відзначився першим голом за Ворсклу, а Кулач з пенальті оформив дубль у ворота колишньої команди – 3:1.