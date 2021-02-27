Ремейк історичного падіння Джеррарда у відеоогляді матчу Ворскла – Олександрія – 3:1
19:54 - Читать на русском
Ворскла перемогла Олександрію у 16 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
39’ Владислав Кулач
70’ Олів'є Тілль
77’ Владислав Кулач
39’ Владислав Кулач
70’ Олів'є Тілль
77’ Владислав Кулач
Полтавці курйозно вийшли вперед на 39 хвилині. Бондаренко послизнувся і влаштував косплей на культове падіння Джеррарда з 2014 року – Кулач подарунком скористався.
Ворскла впевнено перемогла Олександрію й перервала 5-матчеву безвиграшну серію – Тілль забив дебютний гол в УПЛ
Олександрія зусиллями Бабогла відігралася по перерві, проте втримати бодай очко не змогла. Люксембуржець Тілль відзначився першим голом за Ворсклу, а Кулач з пенальті оформив дубль у ворота колишньої команди – 3:1.
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