Полтавчане курьезно вышли вперед на 39 минуте. Бондаренко поскользнулся и устроил косплей на культовое падение Джеррарда из 2014 года – Кулач подарком воспользовался.

Ворскла уверенно победила Александрию и прервала 5-матчевую безвыигрышную серию – Тилль забил дебютный гол в УПЛ

Александрия усилиями Бабогло отыгралась после перерыва, однако удержать хотя бы очко не смогла. Люксембуржец Тилль отметился первым голом за Ворсклу, а Кулач с пенальти оформил дубль в ворота бывшей команды – 3:1.