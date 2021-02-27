Ремейк исторического падения Джеррарда в видеообзоре матча Ворскла – Александрия – 3:1
19:55 - Читати українською
Ворскла победила Александрию в 16 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
39’ Владислав Кулач
70’ Оливье Тилль
77’ Владислав Кулач
39’ Владислав Кулач
70’ Оливье Тилль
77’ Владислав Кулач
Полтавчане курьезно вышли вперед на 39 минуте. Бондаренко поскользнулся и устроил косплей на культовое падение Джеррарда из 2014 года – Кулач подарком воспользовался.
Ворскла уверенно победила Александрию и прервала 5-матчевую безвыигрышную серию – Тилль забил дебютный гол в УПЛ
Александрия усилиями Бабогло отыгралась после перерыва, однако удержать хотя бы очко не смогла. Люксембуржец Тилль отметился первым голом за Ворсклу, а Кулач с пенальти оформил дубль в ворота бывшей команды – 3:1.
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