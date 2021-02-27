Ворскла у першому колі УПЛ довго йшла на другій позиції, але ще до зими програла ключові матчі за третє та четверте місця в турнірній таблиці. Новий же рік полтавці розпочали з нічиїх проти Руха та Інгульця за непереконливого футболу – на відміну від Олександрії, у якої було дві звитяги без пропущених голів. До особистої зустрічі команди підходили у статусі претендентів на п'яту сходинку, маючи в активі по 22 залікових бали. Стільки ж мав Колос, тож сьогодні осічка була неприпустимою. Обидва колективи повинні були грати тільки на три очки.

Полтавським вболівальникам дозволили завітати на стадіон, однак на полі агресивніше розпочали гості. До 15-ї хвилини вони могли забивати тричі, причому всі моменти були в активі Шастала. На 5-й після паніки в штрафному Дмитро вистрілив метрів з восьми – Пуцлін виніс м'яч з лінії воріт на кутовий, а після його розіграшу Шастал завдав потужного удару головою. Сфера пролетіла над поперечкою! На 12-й же хавбек олександрійців прийняв передачу в центр карного майданчика й пробив у падінні через себе – трохи вище воріт!

Це були найкращі моменти першого тайму у виконанні "жовто-чорних", але й після стартової агресії вони не втратили ініціативу. Ворскла виглядала занадто пасивно, а у Олександрії були і бісіклета Сітала з правого краю штрафного (неточно), і замикання подач, і постріли Бабогло, Гречишкіна та Лучкевича з дистанції (один пройшов по горобцях, інші два накрили).

Здавалося, що до перерви полтавці взагалі нічого не вигадають у відповідь, але їм і не довелося: на 39-й хвилині Бондаренко при спробі прийняти передачу назад послизнувся, дозволивши Кулачу вийти віч-на-віч з Біликом – 1:0! Епізод один в один нагадував падіння Джеррарда з легендарного матчу проти Челсі. Шоковані олександрійці після цього ледь не пропустили вдруге: Цітаішвілі спочатку розрізав оборону пасом під удар Тіллю (постріл накрили), а потім головою замкнув навіс з кутового – стійка врятувала гостей. Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Ворскли.

Другий тайм Олександрія розпочала активно, що ледь не вилилось у гол на 55-й хвилині. "Жовто-чорні" заробили кутовий, Шастал перевів подачу з нього на дальню штангу, але від замикання Банади господарів врятував Пуцлін. Він вибив м'яч на ще один кутовий, після якого сталася істерична метушня з падіннями прямо у ворота. В ній найшвидше розібрався Бабогло, який зрівняв рахунок точним ударом з кількох метрів – 1:1!

Цітаішвілі миттєво міг відновити гандикап "зелено-білих", але один його удар витягнув Білик, а інший пройшов над його воротами. "Жовто-чорні" відповіли на 62-й хвилині потужним пострілом свіжого Третьякова з лівого краю штрафного, однак Чеснаков встиг заблокувати його. На 67-й же Устименко, який тільки вийшов на поле, міг відзначитись голом, однак його удар з гострого кута успіху не приніс – як і прохання поставити пенальті. Покарання за марнотратство прилетіло на 70-й: Кулач виконав прекрасну діагональ з глибини на правий фланг карного майданчика, Пердута у падінні перевів м'яч під удар Тіллю, а той метрів з 18-ти розстріляв ворота – 2:1!

Олександрія не одразу прийшла до тями, а на 77-й хвилині сама привезла собі пенальті – це Банада схопив Челядіна за корпус у власному штрафному. Арбітр Денис Шурман переглянув епізод на відеоповторі й впевнено вказав на позначку, а Кулач впевнено реалізував вирок. 3:1. Це вже була вагома заявка на перемогу Ворскли.

Володимир Шаран одразу зреагував на цю подію, кинувши у бій Новікова та Стецькова, а потім і Мишенка. Його заміни могли спрацювати в ендшпілі зустрічі: на 80-й хвилині Новіков вийшов на ударну позицію й потужно пробив (Різник парирував), а на 88-й він же пробивав у порожні ворота вніслідок помилки голкіпера – і не влучив! Челядін на 90+1-й ледь не покарав за це контратакою з пострілом метрів з 19-ти – м'яч пройшов поруч з правою стійкою! Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Ворскли.