Колишній гравець Манчестер Сіті та збірної Англії попрощався з професіональним футболом у віці 39 років, інформує Sky Sports.

Ліхтштайнер завершив кар'єру футболіста

Баррі виховувався у академії Астон Вілли, якій віддав 11 років (1998-2009). Потім за 12 млн фунтів півзахисника підписав Манчестер Сіті. У складі "містян" хавбек виграв АПЛ 2011/12 та Кубок Англії 2010/11. Фінальний етап кар'єри Баррі провів у Евертоні та Вест Бромвічі – по три роки за кожен з клубів. Ветеран страждав від серйозних проблем з коліном, тому в минулому сезоні виходив на поле лише у 6 матчах.

Додамо, що Баррі залишається рекордсменом АПЛ за кількістю зіграних поєдинків – 653. Також в його активі є 53 матчі за збірну Англії.

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