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Рекордсмен АПЛ Барри завершил карьеру

14:26 - Читати українською
Рекордсмен АПЛ Барри завершил карьеру
Гарет Барри / Reuters

Хавбек Вест Бромвича Гарет Барри решил повесить бутсы на гвоздь.

Бывший игрок Манчестер Сити и сборной Англии попрощался с профессиональным футболом в возрасте 39 лет, сообщает Sky Sports.

Лихтштайнер завершил карьеру футболиста

Барри воспитывался в академии Астон Виллы, которой отдал 11 лет (1998-2009). Затем за 12 млн фунтов полузащитника подписал Манчестер Сити. В составе "горожан" хавбек выиграл АПЛ 2011/12 и Кубок Англии 2010/11. Финальный этап карьеры Барри провел в Эвертоне и Вест Бромвиче – по три года за каждый из клубов. Ветеран страдал от серьезных проблем с коленом, поэтому в прошлом сезоне выходил на поле лишь в 6 матчах.

Добавим, что Барри остается рекордсменом АПЛ по количеству сыгранных поединков – 653. Также в его активе есть 53 матча за сборную Англии.

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