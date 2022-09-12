Реал Сосьєдад і Бетіс зіштовхнулись з дуже серйозними травмами провідних гравців атаки.

Хуанмі травмувався під час виїзного матчу першого туру Ліги Європи проти ГІКа. Результати попереднього огляду невтішні – розрив зв'язки на лівій кісточці. Незабаром має відбутись друге обстеження, але очікується, що вінгер Бетіса зможе грати не раніше початку 2023 року, інформує AS.

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Серйозне пошкодження спіткало й Умара Садіка, який лише 10 днів тому став гравцем Реал Сосьєдада за рекордні для клубу 20 мільйонів євро. Нігерієць отримав травму у недільному матчі Ла Ліги проти Хетафе, медогляд виявив розрив хрестоподібної зв'язки правого коліна, інформує пресслужба "біло-синіх".

На жаль для Реал Сосьєдада, термін відновлення Садіка дуже тривалий. За попередніми прогнозами, він більше не зіграє у поточному сезоні.