"Мова в Угорщині дуже специфічна. Базові речі я знаю, але спілкуватися важко. В основному спілкуюся англійською. В Угорщині футбол сильно відрізняється від футболу Бельгії. У бельгійському чемпіонаті клас футболістів і команд вищий. В плані фізичному, технічному, ну і тактичному також. У всіх планах чемпіонат Бельгії набагато сильніший.

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Але в чемпіонаті Угорщини є декілька команд, які в хорошому ігровому тонусі, можуть грати у хороший футбол. Ференцварош, скажу з впевненістю, хороша команда. Про Сергія Реброва тут всі добре відгукуються. Він зробив таку машину, яка завойовує титули і йде на першому місці з великим відривом. Його тут люблять і згадують добрим словом", – сказав Макаренко у програми "Do Best!".

Нагадаємо, Євген – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру у 2010 році. У 2017-му поїхав підкоряти бельгійську першість: виступав за Кортрейк та Андерлехт. У серпні 2021 року перейшов у Фехервар, де у поточному сезоні зіграв у 18 матчах, в яких віддав 3 результативні передачі.

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