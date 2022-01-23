"Язык в Венгрии очень специфичен. Базовые вещи я знаю, но общаться тяжело. В основном общаюсь на английском. В Венгрии футбол сильно отличается от Бельгии. В бельгийском чемпионате класс футболистов и команд выше. В плане физическом, техническом, ну и тактическом тоже. Во всех планах чемпионат Бельгии гораздо сильнее..

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Но в чемпионате Венгрии есть несколько команд, которые в хорошем игровом тонусе могут играть в хороший футбол. Ференцварош, скажу с уверенностью, хорошая команда. О Сергее Реброве здесь все хорошо отзываются. Он сделал такую ​​машину, которая завоевывает титулы и идет на первом месте с большим отрывом. Его здесь любят и вспоминают добрым словом", – сказал Макаренко в программе "Do Best!".

Напомним, Евгений – воспитанник Динамо, где и начал профессиональную карьеру в 2010 году. В 2017-м поехал покорять бельгийское первенство: выступал за Кортрейк и Андерлехт. В августе 2021 года перешел в Фехервар, где в текущем сезоне сыграл в 18 матчах, в которых отдал 3 результативных передачи.

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