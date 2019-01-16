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Ребров зіграв з працівниками Ференцвароша і вразив підопічних грою у відборі

17 січня 06:30 2 Читать на русском
Ребров зіграв з працівниками Ференцвароша і вразив підопічних грою у відборі
Сергій Ребров / соцмережі

Сергій Ребров взяв участь у матчі між тренерами та працівниками Ференцвароша і зірвав оплески футболістів грою у відборі.

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров пригадав своє минуле в статусі футболіста.

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Наставник зіграв у складі команди тренерського штабу проти працівників клубу, а футболісти спостерігали за протистоянням. В одному моменті український фахівець здійснив неймовірний відбір, спровокувавши бурхливу реакцію гравців.

Ференцварош після 18 турів очолює турнірну таблицю чемпіонату Угорщини і має 39 очок.

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Теги
Відеоновини Світ Ференцварош Ференцварош Сергій Ребров Сергій Ребров
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