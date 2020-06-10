Ребров згоден стати головним тренером Фенербахче – турецький ЗМІ переконує, що українець погодився на низку незручностей

Турецький Fotospor запевняє, що Сергій Ребров готовий очолити стамбульський Фенербахче навіть попри низку обмежень з боку керівництва клубу.

Як відомо, турецькі видання одноголосно називають колишнього наставника Динамо фаворитом на посаду головного тренера Фенербахче. Деякі ЗМІ навіть переконують, що Ребров встиг навіть узгодити умови контракту зі стамбульцями, хоча агент українського тренера стверджує, що жодних домовленостей наразі немає.

Ребров може здивувати зміною клубу – ЗМІ переконують, що екс-тренер Динамо уже дав згоду

Втім, у Туреччині з'явилася нова інформація щодо потенційного приходу Реброва у місцеву Суперлігу. 46-річний фахівець начебто погодився на всі умови президента Фенербахче Алі Коча, стверджує Fotospor.

Фенербахче зіткнувся із серйозною фінансовою кризою, тому клуб змушений тотально економити. У випадку підписання контракту зарплатня Реброва складе 1,2 млн євро за сезон (за неофіційними даними, у Ференцвароші він отримує на 300 тисяч більше). Український тренер не отримає серйозних коштів на підсилення, позаяк "канарки" готові виділити жалюгідних 2,5 млн євро. За ці гроші клуб розраховує підписати двох-трьох футболістів. Якщо Ребров захоче більше – доведеться продавати когось із лідерів, зазначає видання.

Крім того, очільник Фенербахче хоче бачити у першій команді максимум 28 футболістів, з них щонайменше третина повинні бути клубними вихованцями, а хоча б 3-4 – не досягти 21-річного віку. Клуб поставив Реброву жорстку умову – зробити ставку на місцеву молодь та надати шанс молодим талантам. Також українець не зможе сформувати тренерський штаб на власний розсуд. Наставник може обрати лише одного асистента (за чутками, ним стане Альберто Босх, який свого часу працював з Ребровим у Динамо). Помічниками українця стануть легенди Фенера – Волкан Демірель та Мехмет Ауреліо, які вже входять у тренерський штаб першої команди.

Втім, головна умова Алі Коча – виграти чемпіонат Туреччини навіть попри вказані обмеження. Це головний пріоритет для президента Фенербахче. Fotospor переконує, що Сергій Ребров погодився на всі умови турецького гранда та готовий покинути Ференцварош у пошуках нового виклику.

Кликав зірку Реала в Динамо, вказав шлях Роналду і перервав гегемонію Шахтаря – Ребров, вічний революціонер і рятівник