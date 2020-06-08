Ребров може здивувати зміною клубу – ЗМІ переконують, що екс-тренер Динамо уже дав згоду

Сергій Ребров має всі шанси покинути Ференцварош уже цього літа. Фенербахче та Динамо називають серед головних претендентів. "Футбол 24" – про обидва варіанти та останні інсайди турецької преси.

Поки Ребров громить суперників, наближаючи друге поспіль впевнене чемпіонство Угорщини (+13 відриву в перший сезон, +9 зараз), турецькі ЗМІ на повну розвернули інформаційну кампанію щодо прогнозів на майбутнє українського фахівця. "Сюрприз Реброва", – у статті з таким заголовком журналіст Turkiye Gazetesi (одне з найбільших місцевих видань з мільйоном читачів) Угюр Актан запевняє, що 46-річний наставник готовий покинути Ференцварош, як тільки завершиться поточний сезон, до кінця якого залишилося 6 турів, а це менше 3-х тижнів. Нібито навіть дав згоду на підписання контракту з новим клубом, але офіційно підтвердити це сторони зможуть не раніше, ніж завершиться угорська першість.

"Ребров цікавить не лише Динамо, а й клуби з Англії", – агент фахівця

Ситуація доволі закручена. Фенербахче уже понад 3 місяці перебуває без тренера після відставки Ерсуна Янала. Керівництво зустрічалося з Еролом Булутом, якого не дуже виправдано сватають у Динамо, Абдуллою Авчі та Ненадом Б'єліцою, що ледь не обіграв Шахтар у Лізі чемпіонів. Та останнім часом "канарки" вийшли на Реброва. Колишній гравець Фенербахче, як запевняють турецькі журналісти, навіть прийняв пропозицію турецького гранда, що в останні роки не може знайти свою гру і має проблеми фінансового характеру.

Український наставник нібито повідомив босам Ференцвароша, що він залишає команду відразу після завершення сезону 2019/20, хоча в нього чинний контракт з угорським клубом, розрахований ще на 2 роки. Водночас Ребров перебуває у постійному контакті з Ауреліо – колишнім бразильським футболістом, який повернувся у Фенер 12 років потому і зараз виконує функції тренера команди. Українець вже начебто починає вибудовувати плани на майбутній сезон. Фанати підтримують такий варіант, наводячи цікаві цифри: Галатасарай став останнім чемпіоном Туреччини з середнім показником набраних очок за матч меншим, ніж найгірший результат Реброва, в якого ніколи не було нижче за 2,08.

Turkiye Gazetesi називає легенду Динамо одним з найуспішніших тренерів до 50 років. Ребров зараз йде до 4-го чемпіонського титулу в самостійній кар'єрі, виводив київський клуб у чвертьфінал Ліги Європи та плей-офф Ліги чемпіонів, двічі бив Шахтар Луческу в УПЛ, залишаючись останнім чемпіоном України не з донецької команди. Це керманич, який звик перемагати. Саме те, що потрібно клубам, які втратили свій блиск і шукають шляхи до повернення колишньої величі. Видання Takvim продовжує бити на сполох. Управлінський хаос у Фенербахче триває вже 100 днів, а президент клубу все ще не поспішає ухвалювати ключові рішення.

Шандор Варга, представник інтересів Реброва, підтвердив, що бос стамбульського клубу вже кілька разів виходив на українського тренера. Є й інші цікаві напрямки, про які дуже некоректно серйозно говорити до завершення поточної місії. Чому ж Фенербахче стільки часу не може назвати нового наставника? Як повідомили представники клубу в коментарі виданню Fotomac, головна причина – пандемія коронавірусу. Адже для залучення іноземного тренера потрібно нормалізувати ситуацію з міжнародними рейсами літаків. Турецький фахівець міг би очолити команду лише до кінця сезону, і це важко правильно зробити з етичної точки зору. "Угоди, укладені по телефону без підписання – це як вилами по воді. З цієї причини серйозний клуб не може розкрити ім'я, з яким не підписано контракт".

Очевидно, що в такій ситуації можуть бути лише попередні усні домовленості. Міжнародні авіарейси в Туреччині планували відновити уже в середині червня. Не виключено, що Фенербахче може таки підписати Реброва. Адже той же Б'єліца залишається вільним на ринку, але "канарки" все ще мають великі шанси провести останні 8 матчів сезону без повноцінного тренера, переконують деякі місцеві експерти. Водночас член ради правління Фенера напередодні опублікував пост у Твіттері з прапорами України та Туреччини, тож фанати одразу побачили в цьому натяк на прихід екс-динамівця. З іншого боку, синій та жовтий – це також кольори стамбульської команди, яка 28 разів вигравала Суперлігу.

Ім'я Реброва спливає в кількох виданнях водночас, хоча до інсайдів турецької преси варто ставитися з пересторогою – надто часто їх повністю заперечують, або просто вони не знаходять підтвердження в житті. Що ж до можливості повернення Сергія Станіславовича в Динамо, то не дуже віриться. По-перше, Михайличенко з великою імовірністю отримає шанс допрацювати далі, якщо виведе киян у кваліфікацію Ліги чемпіонів, а Динамо з нинішнім станом конкурентів цілком здатне фінішувати на 2-й сходинці.

Відтак пройде ще багато часу, стартує новий сезон, і з Ребровим навряд чи встигнуть домовитися – він або залишиться у Ференцвароші, або буде на півдорозі в новий клуб. По-друге, сам тренер розуміє, що успішна робота в Угорщині та низка позитивних результатів у єврокубках (враховуючи доволі скромний рівень нинішнього клубу) відкрили йому нові напрямки. Скажімо, великий контракт в екзотичних чемпіонатах, чи проект з подальшим розвитком і більш західним акцентом. Володіння англійською на гарному рівні сприяє перспективам у кількох країнах, а в Динамо він може повернутися значно пізніше, якщо клуб так і не знайде нового тренера-чемпіона, а самого фахівця ще цікавитиме такий непростий камбек.

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