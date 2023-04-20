Ребров загадочно ответил насчет продолжения сотрудничества с Аль-Айном
Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров продолжает держать в секрете свое будущее.
Ребров после победы Аль-Айна над Аль-Шарджой пообщался с журналистами. В конце флеш-комментария у украинского наставника спросили, продолжит ли он работать в Аль-Айне.
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Сергей Станиславович оригинально ответил на это: "Inshallah" (На все Воля Божья – прим.). Добавим, что контракт Реброва с Аль-Айном истекает в июне этого года.
Специалиста в последнее время сватают в сборную Украины, которая официально до сих пор без тренера - на игру с Англией обязанности наставника исполнял Руслан Ротань.
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