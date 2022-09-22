Ребров: В ОАЕ ніхто не афішує, що він – рускій
12:46 - Читать на русском
Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров розповів, як росіяни змінили свою поведінку, перебуваючи в ОАЕ.
В ексклюзивному інтерв'ю для Футбол 24 / каналу 24 український тренер розповів про свій побут в Об'єднаних Арабських Еміратах. А також про те, як поводяться у цій країні росіяни.
Щоразу більше в них починають бачити окупантів. Повне інтерв'ю Сергія Реброва для Футбол 24 / каналу 24 можна переглянути за посиланням.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter