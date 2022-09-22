Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров розповів, як росіяни змінили свою поведінку, перебуваючи в ОАЕ.

В ексклюзивному інтерв'ю для Футбол 24 / каналу 24 український тренер розповів про свій побут в Об'єднаних Арабських Еміратах. А також про те, як поводяться у цій країні росіяни.

Щоразу більше в них починають бачити окупантів. Повне інтерв'ю Сергія Реброва для Футбол 24 / каналу 24 можна переглянути за посиланням.