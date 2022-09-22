Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров рассказал, как россияне изменили свое поведение, находясь в ОАЭ.

В эксклюзивном интервью для Футбол 24/ канала 24 украинский тренер рассказал о своем быту в Объединенных Арабских Эмиратах. А также о том, как ведут себя в этой стране россияне.

Все больше в них начинают видеть кафиров. Полное интервью Сергея Реброва для Футбол 24 / канала 24 можно просмотреть по ссылке.