Ребров: В ОАЭ никто не афиширует, что он – русский
12:46 - Читати українською
Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров рассказал, как россияне изменили свое поведение, находясь в ОАЭ.
В эксклюзивном интервью для Футбол 24/ канала 24 украинский тренер рассказал о своем быту в Объединенных Арабских Эмиратах. А также о том, как ведут себя в этой стране россияне.
Все больше в них начинают видеть кафиров. Полное интервью Сергея Реброва для Футбол 24 / канала 24 можно просмотреть по ссылке.
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