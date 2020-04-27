"З ним мали б продовжити контракт на 5 років": Грозний став на захист екс-тренера Динамо, якого зрадили в Росії

Український тренер карагандинського Шахтаря В'ячеслав Грозний розкритикував рішення керівництва московського Локомотива не продовжувати контракт з чинним наставником Юрієм Сьоміним.

"Я дуже добре знайомий з Юрієм Паличем. Ми завжди були в командах-суперниках, де б я не працював, але при цьому ніколи не були командами-ворогами, у нас завжди було гідне і цікаве суперництво. Ми дійсно поважали один одного і завжди тиснули один одному руки після матчів. У мене завжди були шанобливі стосунки з Сьоміним. Я вважаю його одним з найталановитіших фахівців на пострадянському просторі. Він завжди це доводив своєю роботою, він – справжній трудяга.

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Сьомін створений для Локомотива, це його сім'я і дітище, він цим живе. Він та людина, яка заради Локомотива готова зняти і порвати свою сорочку. Людина практично щороку виграє чемпіонат або бере Кубок країни, а також бореться за потрапляння в єврокубки. Він постійно готує збірників, у Сьоміна постійно ростуть і розвиваються футболісти. Як в цій ситуації можна думати про те, щоб його поміняти на когось? Звичайно, такі тренери-особистості складні за характером, що може багатьом не сподобатися в роботі.

Я вважаю, що було б коректно керівництву РЖД автоматично продовжити контракт Сьоміна на 5 років. Може, він би відмовився, але Сьомін заслуговує на це за заслуги перед клубом. Він не через гроші працює, він просто не може не працювати. Він вклав душу в цю команду, він її створював разом зі своїм штабом і зі своїми футболістами. Як можна думати про те, що у нього закінчується контракт і можна його не продовжувати? Сьоміна треба було ще минулого року продовжувати на три роки. Вмовляти такого тренера, щоб він залишався і спокійно працював. Це топовий тренер. Не можна ображати таких тренерів. У нас, за великим рахунком, безправна професія, тому що, коли ти виграв, то молодці гравці, а коли ти не виграв, то винен тренер", – сказав Грозний у коментарі виданню Sport24.

До слова, ситуація викликала справжній скандал у російському футболі, адже керівництво Локомотива не просто не запропонувало нову угоду екс-тренеру Динамо, а за його спиною домовилось про співпрацю з сербським наставником Марко Ніколічем.

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