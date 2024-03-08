– Чи вважаєте ви, що вибір агента для молодого гравця важливий для пришвидшення трансферу за кордон? Чи може гравець звернутися до вас по пораду в цьому питанні? Ми бачимо приклади Судакова і Піхальонка, які за останні півроку змінили агенцію, перейшовши до ProStar.

– Якщо це особисто – можуть. У мене є досвід. Від агента зараз дуже багато залежить. Я розмовляю й працюю з агентами, яким я довіряю, адже зараз багато не дуже чесних, які намагаються не допомогти, а просто заробити якісь гроші.

Шаблій відреагував на звинувачення у "кришуванні" збірної України: "Це дешевий наклеп"

Тому якщо гравці до мене звертаються, то я можу висловити свою особисту думку, не думку головного тренера збірної. Якщо звертаються, то я можу щось порадити, але не казати – ти повинен зробити так, цей агент кращий чи не кращий.

– А ці гравці до вас звертались, якщо не секрет?

– Це особиста справа, і вона точно вас не стосується, – відрубав Ребров на питання ведучого ТаТоТаке Михайла Співаковського.

Зозуля потрібен агентському бізнесу – у нього є те, чого немає в інших