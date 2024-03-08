– Считаете ли вы, что выбор агента для молодого игрока важен для ускорения трансфера за границу? Может ли игрок обратиться к вам за советом в этом вопросе? Мы видим примеры Судакова и Пихаленка, которые за последние полгода сменили агентство, перейдя в ProStar.

– Если это лично – могут. У меня есть опыт. От агента сейчас очень многое зависит. Я разговариваю и работаю с агентами, которым я доверяю, ведь сейчас много не очень честных, которые пытаются не помочь, а просто заработать какие-то деньги.

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Поэтому если игроки ко мне обращаются, то я могу высказать свое личное мнение, не мнение главного тренера сборной. Если обращаются, то я могу что-то посоветовать, но не говорить – ты должен сделать так, этот агент лучше или не лучше.

– А эти игроки к вам обращались, если не секрет?

– Это личное дело, и оно точно вас не касается, – отрезал Ребров на вопрос ведущего ТаТоТаке Михаила Спиваковского.

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