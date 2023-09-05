Тренер з фізичної підготовки київського Динамо Віталій Кулиба увійшов до тренерського штабу Сергія Реброва, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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38-річний фахівець повернувся до національної збірної України після 11-річної паузи. Кулиба вже приєднався до тренувального табору збірної у польському місті Тшебниця. У перші дні підготовки до матчів відбору на Євро-2024 з Англією (9 вересня) та Італією (12 вересня) новий-старий тренер збірної з фізпідготовки проводив для гравців відновлювальні вправи, вправи на гнучкість, розтягнення та активацію м’язів.

До слова, до табору команди приєднались майже всі заявлені легіонери – очікують лише на Сергія Кривцова з Інтера Маямі.

Нагадаємо, збірна України виступає у групі С, де її суперниками окрім Англії та Італії є також Північна Македонія та Мальта. Після 3-х матчів "синьо-жовті" у турнірній таблиці йдуть другими, набравши 6 очок. Італія з 3-ма пунктами і грою у запасі третя. Лідирує з 12-ма балами Англія.

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