"Мы следим за вратарями. Для голкиперов очень важна игровая практика. Когда мы не вызывали Андрея в сборную, он вообще не имел игровой практики.

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А сейчас мы видим, что он играет очень уверенно и помогает Реалу. С такой игрой он очень важный игрок и для нашей команды", – цитирует Реброва VBET Ukraine.

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 9 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 6 голов (в 4 встречах отстоял "на ноль").

К слову, у сборной Украины впереди битва за выход на Евро-2024: 21 марта "сине-желтые" в полуфинале плей-офф сыграют с Боснией, а в случае успеха встретятся с победителем пары Израиль – Исландия.

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