УЄФА помітив у діях вболівальників збірної України расистську поведінку, що матиме наслідки в наступних матчах відбору до Євро-2024.

УЄФА оштрафував на 20 тисяч євро УАФ, а також розпорядився закрити частину трибун на наступний домашній матч збірної України під егідою УЄФА і заборонив продавати квитки українським вболівальникам на наступний виїзний поєдинок, повідомляє офіційний сайт установи.

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Причиною назвали расистську поведінку вболівальників збірної України. Також УАФ оштрафували на 5 тисяч євро за феєрверки та ще 8 тисяч за блокування громадських проходів.

Нагадаємо, що свої наступні матчі у відборі до Євро-2024 Україна проведе вже у жовтні. Спочатку підопічні Сергія Реброва приймуть вдома Північну Македонію (14 жовтня), а потім завітають в гості до Мальти (17 жовтня).

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