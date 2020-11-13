Сергій Ребров буде наступним тренером національної команди України, повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside.

Ребров зізнався, що міг очолити інший закордонний гранд замість Ференцвароша

За інформацією джерела, Андрій Шевченко у липні продовжив контракт на 2,5 року за системою 1+1,5 до кінця ЧС-2022. Нібито влітку 2021 року Шевченко має визначитись щодо свого тренерського клубного майбутнього, але для перестрахування у нього буде ще півтора року роботи зі збірною.

Проте Андрій Павелко, президент УАФ, уклав попередній договір з Сергієм Ребровим. Відповідно до нього, чинний тренер Ференцвароша приступить до виконання своїх обов'язків на посту наставника "синьо-жовтих" влітку наступного року. Контракт з Ребровим буде розрахований на три роки.

Зауважимо, Андрій Шевченко очолює збірну України з липня 2016 року та зумів вивести національну команду на Євро-2020. Сергій Ребров наразі є головним тренером Ференцвароша, з яким двічі виграв чемпіонат Угорщини, а цьогоріч сенсаційно пробився в груповий етап ЛЧ.

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