Сергей Ребров будет следующим тренером национальной команды Украины, информирует телеграмм-канал Динамо Киев Inside.

Ребров признался, что мог возглавить другой зарубежный гранд вместо Ференцвароша

По информации источника, Андрей Шевченко в июле продлил контракт на 2,5 года по системе 1+1,5 к концу ЧМ-2022. Якобы летом 2021 Шевченко должен определиться со своим тренерским клубним будущем, но для перестраховки у него будет еще полтора года работы со сборной.

Однако Андрей Павелко, президент УАФ, заключил предварительный договор с Сергеем Ребровым. Согласно ему, действующий тренер Ференцвароша приступит к исполнению своих обязанностей на посту наставника "сине-желтых" летом следующего года. Контракт с Ребровым будет рассчитан на три года.

Заметим, Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с июля 2016 года и сумел вывести национальную команду на Евро-2020. Сергей Ребров сейчас является главным тренером Ференцвароша, с которым дважды выиграл чемпионат Венгрии, а в этом году сенсационно пробился в групповой этап ЛЧ.

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