Ребров обіцяє вплинути на конфлікт інтересів клубів та олімпійської збірної України – Ротань ризикує втратити зірок
Головний тренер збірної України та віце-президент УАФ Сергій Ребров розуміє виклик, який виник після історичного потраплання країни на футбольний турнір Олімпіади.
– Улітку клубам доведеться вирішувати, чи готові вони відпустити гравців до олімпійської збірної України. Ми розуміємо ситуацію з європейськими клубами. Але чи не припускаєте ви, що такі клуби, як Динамо й Шахтар, не захочуть відпустити виконавців на кілька турів УПЛ? Чи зможете ви вплинути на це?
– Я вважаю, що ми всі повинні допомагати Руслану Ротаню, щоб у нього була сильна команда. Ми вперше потрапили на Олімпіаду, не маємо такого досвіду, тож треба розмовляти. А з іншого боку, це час, коли Динамо й Шахтар гратимуть вирішальні матчі у кваліфікації єврокубків. Треба говорити з керівниками клубів, тренерами.
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Для нас Олімпіада – дуже важливий турнір. Як і поява України на міжнародній арені. Важливо, щоб там була конкурентоспроможна команда. Ми спробуємо зробити все можливе, розмовлятимемо з нашими й іноземними клубами. Я вважаю, що й для них важливо, аби гравці були представлені на такому форумі, – цитує Реброва прес-служба УАФ.
Нагадаємо, це перша в історії України олімпійська збірна, оскільки раніше пробитися на футбольний турнір Ігор не вдавалося. Це стало можливим завдяки виходу у півфінал молодіжного Євро-2023. Футбольний турнір Олімпіади триватиме з 24 липня по 9 серпня цього року в семи містах Франції. Жеребкування фінальної стадії заплановане на 20 березня.
Регламент передбачає участь гравців, які народилися після 1 січня 2001 року, однак у кожній заявці допускаються три винятки.
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