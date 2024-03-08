– Улітку клубам доведеться вирішувати, чи готові вони відпустити гравців до олімпійської збірної України. Ми розуміємо ситуацію з європейськими клубами. Але чи не припускаєте ви, що такі клуби, як Динамо й Шахтар, не захочуть відпустити виконавців на кілька турів УПЛ? Чи зможете ви вплинути на це?

– Я вважаю, що ми всі повинні допомагати Руслану Ротаню, щоб у нього була сильна команда. Ми вперше потрапили на Олімпіаду, не маємо такого досвіду, тож треба розмовляти. А з іншого боку, це час, коли Динамо й Шахтар гратимуть вирішальні матчі у кваліфікації єврокубків. Треба говорити з керівниками клубів, тренерами.

Ротань обрав склад для історичної збірної України – раніше такої команди не існувало

Для нас Олімпіада – дуже важливий турнір. Як і поява України на міжнародній арені. Важливо, щоб там була конкурентоспроможна команда. Ми спробуємо зробити все можливе, розмовлятимемо з нашими й іноземними клубами. Я вважаю, що й для них важливо, аби гравці були представлені на такому форумі, – цитує Реброва прес-служба УАФ.

Нагадаємо, це перша в історії України олімпійська збірна, оскільки раніше пробитися на футбольний турнір Ігор не вдавалося. Це стало можливим завдяки виходу у півфінал молодіжного Євро-2023. Футбольний турнір Олімпіади триватиме з 24 липня по 9 серпня цього року в семи містах Франції. Жеребкування фінальної стадії заплановане на 20 березня.

Регламент передбачає участь гравців, які народилися після 1 січня 2001 року, однак у кожній заявці допускаються три винятки.

Шевченко в УАФ, Олімпіада Ротаня, Євро для збірної України, трансфери Довбика та Судакова – чого чекаємо від 2024 року