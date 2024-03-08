– Летом клубам придется решать, готовы ли они отпустить игроков в олимпийскую сборную Украины. Мы понимаем ситуацию с европейскими клубами. Но не предполагаете ли вы, что такие клубы, как Динамо и Шахтер, не захотят отпустить исполнителей на несколько туров УПЛ? Сможете ли вы повлиять на это?

– Я считаю, что мы все должны помогать Руслану Ротаню, чтобы у него была сильная команда. Мы впервые попали на Олимпиаду, не имеем такого опыта, поэтому надо разговаривать. А с другой стороны, это время, когда Динамо и Шахтер будут играть решающие матчи в квалификации еврокубков. Надо говорить с руководителями клубов, тренерами.

Ротань выбрал состав для исторической сборной Украины – раньше такой команды не существовало

Для нас Олимпиада – очень важный турнир. Как и появление Украины на международной арене. Важно, чтобы там была конкурентоспособная команда. Мы постараемся сделать все возможное, будем разговаривать с нашими и иностранными клубами. Я считаю, что и для них важно, чтобы игроки были представлены на таком форуме, – цитирует Реброва пресс-служба УАФ.

Напомним, это первая в истории Украины олимпийская сборная, поскольку ранее пробиться на футбольный турнир Игр не удавалось. Это стало возможным благодаря выходу в полуфинал молодежного Евро-2023. Футбольный турнир Олимпиады продлится с 24 июля по 9 августа этого года в семи городах Франции. Жеребьевка финальной стадии запланирована на 20 марта.

Регламент предусматривает участие игроков, родившихся после 1 января 2001 года, однако в каждой заявке допускаются три исключения.

Шевченко в УАФ, Олимпиада Ротаня, Евро для сборной Украины, трансферы Довбика и Судакова – чего ждем от 2024 года