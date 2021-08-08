Керівництво еміратського Аль-Айна не збирається прощатися з головним тренером команди Сергієм Ребровим. Фахівця активно сватають на звільнене Андрієм Шевченком місце в збірній України.

47-річний український тренер не просив відпустити його в національну команду, стверджує Alittihad.aе.

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Ребров має чинний контракт із Аль-Айном і готує команду до старту чемпіонату ОАЕ. Новий сезон у тамтешній Про Лізі розпочнеться 19 серпня. Більше того, умови угоди фахівця з еміратським грандом не передбачають пункту дострокового завершення співпраці в разі пропозиції з України.

Нагадаємо, Сергій Ребров підписав контракт із Аль-Айном на початку літа. До цього він упродовж трьох років успішно працював на чолі угорського Ференцвароша.

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