Руководство эмиратского Аль-Айна не собирается прощаться с главным тренером команды Сергеем Ребровым. Специалиста активно сватают на освобождённое Андреем Шевченко место в сборной Украины.

47-летний украинский тренер не просил отпустить его в национальную команду, утверждает Alittihad.aе.

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У Реброва есть действующий контракт с Аль-Айном и он будет готовит команду к старту чемпионата ОАЭ. Новый сезон в тамошней Про Лиге начнется 19 августа. Более того, условия соглашения специалиста с эмиратским грандом не предусматривают пункта досрочного завершения сотрудничества в случае предложения из Украины.

Напомним, Сергей Ребров подписал контракт с Аль-Айном в начале лета. До этого он в течение трех лет успешно работал во главе венгерского Ференцвароша.

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