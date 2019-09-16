Ребров назвав цілі Ференцвароша у груповому етапі Ліги Європи

Колишній тренер київського Динамо Сергій Ребров поділився очікуваннями від єврокубкового сезону.

"Ніхто не ставить завдань "на п'ятирічку". Всі задоволені, що виграли 30-е чемпіонство. Зараз працюємо, намагаємося виграти кожен матч. Всі цілі рано чи пізно будуть досягнуті.

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У групі всі команди сильні. 15 років Ференцварош не був у груповій стадії Ліги Європи. Тому я вважаю, що вихід туди – вже великий успіх для команди. Будемо працювати, будемо боротися за кожне очко. Ліга Європи – дуже цікавий турнір і вболівальники з нетерпінням чекають матчів", – розповів Ребров у інтерв'ю Sport.ua.

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Нагадаємо, суперниками Ференцвароша у групі Н Ліги Європи стали Лудогорець, московський ЦСКА та Еспаньйол, який раніше вибив з турніру луганську Зорю.