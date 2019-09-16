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Ребров назвал цели Ференцвароша в групповом этапе Лиги Европы

13:22 82 Читати українською
Ребров назвал цели Ференцвароша в групповом этапе Лиги Европы
Сергей Ребров / Ференцварош

Бывший тренер киевского Динамо Сергей Ребров поделился ожиданиями от еврокубкового сезона.

"Никто не ставит задач "на пятилетку". Все довольны, что выиграли 30-е чемпионство. Сейчас работаем, стараемся выиграть каждый матч. Все цели рано или поздно будут достигнуты.

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В группе все команды сильные. 15 лет Ференцварош не был в групповой стадии Лиги Европы. Поэтому я считаю, что выход туда – уже большой успех для команды. Будем работать, будем бороться за каждое очко. Лига Европы – очень интересный турнир и болельщики с нетерпением ждут матчей", – рассказал Ребров в интервью Sport.ua.

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Напомним, соперниками Ференцвароша в группе Н Лиги Европы стали Лудогорец, московский ЦСКА и Эспаньол, который ранее выбил из турнира луганскую Зарю.

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Теги
Лига Европы Сергей Ребров Сергей Ребров Украинцы за рубежом Ференцварош Ференцварош
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