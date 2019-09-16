Яремчук назвав причини своєї шаленої результативності на початку сезону

Нападник Гента та збірної України Роман Яремчук прокоментував вдалий початок сезону 2019/20.

"Для форварда голи вкрай важливі, це наша робота. І ми знову відмінно попрацювали.

Яремчук голом допоміг Генту розгромити Мехелен – це вже 12-й забитий м'яч за клуб та збірну у новому сезоні

Грати в два нападники набагато простіше, ще й коли маєш позаду одного футболіста. Поєднуються багато якостей, ви бачите це в грі. Грати з Девідом і Лоло дуже приємно, все стає набагато простішим.

У нас сильна команда, яка має чималий досвід. У мене складається враження, що ми проведемо прекрасний сезон. Наші фанати цього заслуговують.

Набрати очки в матчі з Сент-Етьєном буде непросто, ми націлені на перемогу в цьому матчі. Ми старанно працювали, повинні показати, що заслуговуємо бути серед найкращих в Лізі Європи", – сказав Яремчук в коментарі офіційному сайту Гента.

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Додамо, що 23-річний форвард забив свій 12-й гол у нинішньому сезоні (включно з товариськими матчами) – 3 м'ячі у складі збірної України та 9 у футболці Гента у всіх турнірах.