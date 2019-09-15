Юрчишин: Динамо може не вийти з групи Ліги Європи

Колишній футболіст і тренер Карпат Степан Юрчишин поділився думками щодо шансів наших клубів у єврокубках.

"У матчах чемпіонату України Шахтар виглядає сильно. Але для Ліги чемпіонів – це не показник, оскільки там зовсім інший рівень опонентів. Втім, я вважаю, що з групи донеччани повинні виходити. Звичайно, беззаперечним фаворитом їх групи є Манчестер Сіті. Але і Аталанту, і тим більше загребське Динамо Шахтар зобов'язаний перемагати. На мою думку, клас гравців Шахтаря вищий, тому невихід з групи для донеччан однозначно буде провалом.

Юрчишин: У Лізі Європи удача явно на боці Динамо

В Олександрії суперники серйозні: Вольфсбург, Гент і Сент-Етьєн. Зрозуміло, що олександрійці вважаються андердогами, але без бою вони не здадуться в жодному з матчів. Я добре знаю Володимира Шарана – цей тренер вміє ставити командну гру і налаштовувати гравців на стовідсоткову самовіддачу. Дуже важливо для Олександрії буде вдало зіграти перший матч і бажано у кожній грі відкривати рахунок першими – тоді буде віра в себе. Тому я б не став говорити, що шансів на вихід з групи в олександрійців немає. Головне, щоб не було провалів в грі, як ми це бачили в деяких матчах чемпіонату України.

А щодо Динамо... Якщо нічого у грі киян не зміниться, то вони цілком можуть в Лізі Європи і не вийти з групи", – розповів Юрчишин в інтерв’ю Zik.ua.

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