Ребров змушений давати післяматчеві коментарі під відкритим небом – суворі реалії карантину

Головному тренеру Ференцвароша Сергію Реброву не довелося далеко відходити, щоб проаналізувати перемогу над Дебреценом (2:1).

Український фахівець дав післяматчевий коментар відразу в технічній зоні біля поля.

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Поряд з Ребровим стояв лише журналіст і кілька фотографів. Таких заходів доводиться дотримуватись, щоб уникнути зайвих ризиків зараження коронавірусом. Наставник Ференцвароша явно готовий до суворих умов – він спокійно стояв і розмовляв англійською мовою у майці, хоча на стадіоні віяв вітер, який чутно навіть з трансляції.

Нагадаємо, цього вікенду Угорщина проводить свої перші матчі після двох місяців вимушеної перерви.

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