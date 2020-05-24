toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БОРУСІЯ ДОРТМУНД БАВАРІЯ

Ребров змушений давати післяматчеві коментарі під відкритим небом – суворі реалії карантину

08:00 417 Читать на русском
Ребров змушений давати післяматчеві коментарі під відкритим небом – суворі реалії карантину
Сергій Ребров / Сайт Ференцвароша

Головному тренеру Ференцвароша Сергію Реброву не довелося далеко відходити, щоб проаналізувати перемогу над Дебреценом (2:1).

Український фахівець дав післяматчевий коментар відразу в технічній зоні біля поля.

Ребров оцінив виступ Ференцвароша у першій грі після відновлення сезону

Поряд з Ребровим стояв лише журналіст і кілька фотографів. Таких заходів доводиться дотримуватись, щоб уникнути зайвих ризиків зараження коронавірусом. Наставник Ференцвароша явно готовий до суворих умов – він спокійно стояв і розмовляв англійською мовою у майці, хоча на стадіоні віяв вітер, який чутно навіть з трансляції.

Нагадаємо, цього вікенду Угорщина проводить свої перші матчі після двох місяців вимушеної перерви.

Ребров відновив сезон з неоднозначного камбеку – українці в тіні несподіваного героя і 5 тисяч картонних фанів

blog_ava
Чемпіон світу-2018 продав свою медаль з Росії за шалені гроші
06:00
386
Теги
Головне Світ Сергій Ребров Сергій Ребров Угорщина Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош Відеоновини
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
9
хв
Шахтар
11:00
Рух
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук